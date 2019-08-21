Сарай сгорел в Мещовске, есть пострадавший

21.08.2019 12:26 230

Около девяти утра во вторник, 20 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Мещовске.

Загорелась хоз.постройка в одном из домовладений по улице Монастырской.

На месте происшествия работали 11 пожарных и 4 спецмашины.

Огонь ликвидировали.

В результате пожара пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.