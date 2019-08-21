Калужанин отдал мошеннику 12 тысяч, чтобы заменить права

21.08.2019 11:26 286

В отделение полиции Калуги обратился местный житель с заявлением о совершенном в отношении его мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД в среду, 21 августа.

Заявитель рассказал, что недавно познакомился с земляком и в беседе сообщил ему, что собирается менять водительские права.

Незнакомец предложил сделать это через своего родственника за 12 тысяч рублей.

Автолюбитель деньги отдал и стал ждать. Однако новый знакомый перестал выходить на связь.

Тогда потерпевший обратился в полицию.

Оперативники злоумышленника разыскали. Подозреваемый в содеянном сознался и деньги вернул.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.