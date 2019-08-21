Пенсионер пострадал в аварии на Калужском шоссе

21.08.2019 11:25 259

В два часа дня во вторник, 20 августа, на 84 км + 977 м Калужского шоссе произошло ДТП, сообщила пресс-служба ГИБДД. По предварительным данным 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа» столкнулся с «Ауди», которая остановилась, чтобы развернуться. За рулем «немца» находилась 36-летняя женщина. В результате аварии водитель корейской иномарки получил травмы различной степени тяжести. Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области



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