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Пенсионер пострадал в аварии на Калужском шоссе

21.08.2019 11:25 1 259
Пенсионер пострадал в аварии на Калужском шоссе

В два часа дня во вторник, 20 августа, на 84 км + 977 м Калужского шоссе произошло ДТП, сообщила пресс-служба ГИБДД.

По предварительным данным 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа» столкнулся с «Ауди», которая остановилась, чтобы развернуться.

За рулем «немца» находилась 36-летняя женщина.

В результате аварии водитель корейской иномарки получил травмы различной степени тяжести.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области


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