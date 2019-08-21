Тонувшего в Оке мужчину спасли

21.08.2019 07:55 259

Накануне около 6 часов вечера в Оке в районе Воробьевской переправы спасатели вытащили из воды мужчину, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Он купался в необорудованном месте и начал тонуть. Ему на помощь пришел спасатель на лодке «Обь-М 30». От госпитализации спасенный мужчина отказался.

Фото: pxhere.com.