Тонувшего в Оке мужчину спасли

Накануне около 6 часов вечера в Оке в районе Воробьевской переправы спасатели вытащили из воды мужчину, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Он купался в необорудованном месте и начал тонуть. Ему на помощь пришел спасатель на лодке «Обь-М 30». От госпитализации спасенный мужчина отказался.
Фото: pxhere.com.
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