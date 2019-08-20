В Мосальском районе загорелось заброшенное здание

В заброшенном здании в деревне Воронино Мосальского района произошел пожар, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Пострадавших нет. Чтобы потушить возгорание, на место прибыли 7 пожарных и 2 машины. В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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