На Московской «Джип» сбил пешехода

20.08.2019 13:00 157

Этим утром на улице Московской автомобиль «Джип» сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Помощь пострадавшему на месте оказывали сотрудники скорой помощи. Также на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и три машины. В точных причинах ДТП сейчас разбираются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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