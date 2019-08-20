Обнинцев приглашают на «Ночь кино»

20.08.2019 11:00 160

Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдет уже в четвертый раз. Присоединятся к ней и в Обнинске: 24 августа в кинотеатре «Мир» и Центре досуга покажут картину «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домового» Евгения Бедарева и «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Акция «Ночь кино» предоставляет жителям города возможность бесплатно посмотреть лучшие фильмы, отобранные в результате зрительского голосования.

Вход бесплатный, ознакомиться с афишей можно на сайте администрации наукограда.