Родители калужских школьников смогут узнать все о канцтоварах

20.08.2019 10:18 211

Накануне нового учебного года региональное Управление Роспотребнадзора проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Все интересующие родителей вопросы можно задать до 2 сентября по телефонам горячей линии: (4842) 72-75-56 в рабочие дни с 9 утра до 17 часов вечера.

Фото: pxhere.com.