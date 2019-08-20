Грузовик и легковушка столкнулись в Жуковском районе

Накануне поздно вечером в Жуковском районе столкнулись грузовик «Вольво» и автомобиль «Шкода» , сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Авария произошла на 107 километре автодороги «А-130». Пострадавшему на месте оказывали помощь сотрудники скорой помощи. Также на месте ДТП работали спасатели и сотрудники ГИБДД: всего были задействованы 8 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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