Грузовик и легковушка столкнулись в Жуковском районе

20.08.2019 10:15 184

Накануне поздно вечером в Жуковском районе столкнулись грузовик «Вольво» и автомобиль «Шкода» , сообщает пресс-служба регионального МЧС. Авария произошла на 107 километре автодороги «А-130». Пострадавшему на месте оказывали помощь сотрудники скорой помощи. Также на месте ДТП работали спасатели и сотрудники ГИБДД: всего были задействованы 8 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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