Легковушка сбила пешехода в Малоярославце

20.08.2019 09:30 237

Сообщение о ДТП на улице Московской в Малоярославце поступило около 19 часов, сообщает пресс-служба регионального МЧС 19 августа.

Автомобиль «Киа» сбил пешехода, последнему на месте оказывали помощь медики бригады скорой помощи. Также на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: pexels.com.