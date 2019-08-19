Клещи покусали 165 калужан за минувшую неделю

19.08.2019 14:50 137

С 12 по 18 августа года в медучреждения области обратились 165 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 35 детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За тот же период в лабораториях было исследовано 120 экземпляров паразитов, у 23 из них выявлен клещевой иксодовый боррелиоз.

Фото: Pixabay.com