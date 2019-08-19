Автобусы временно заменят вечерние электрички на Киевском направлении

19.08.2019 11:40 533

19-21 и 26-28 августа на перегоне Малоярославец-Ерденево будут проходить путевые работы, сообщила пресс-служба ЦППК. В этой связи расписание электричек скорректировано и вечером будут ходить компенсационные автобусы: От станции Калуга-1 (автобусная остановка «Калуга-1», Вокзальная площадь) до станции Нара. Время отправления автобуса из Калуги — 19:30.

От станции Малоярославец (автобусная остановка «Автовокзал “Малоярославец”», Вокзальная улица) до станции Нара. Время отправления автобуса из Малоярославца — 20:40.

От станции Обнинск (автостанция «Обнинск», Железнодорожная улица) до станции Нара. Время отправления автобуса из Обнинска — 20:50.

От станции Балабаново (автобусная остановка «Станция Балабаново», площадь 50 лет Октября) до станции Нара. Время отправления автобуса из Балабанова — 21:00. Для проезда в автобусах необходимо предъявить билет или абонемент ЦППК. Фото: пресс-служба ЦППК.



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