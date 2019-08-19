Калужанин съехал из съемной квартиры, прихватив телевизор

19.08.2019 09:56 176

32-летний калужанин снял квартиру на четверо суток.

После окончания срока съемщик покинул апартаменты, прихватив чужой телевизор, который сдал в ломбард неподалеку.

Владелец помещения, обнаружив пропажу, позвонил съехавшему гостю и потребовал вернуть имущество, на что похититель только рассмеялся.

Тогда потерпевший обратился в полицию.

Похищенный телевизор изъяли из ломбарда и вернули владельцу.

Местонахождение подозреваемого установлено, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 18 августа.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.