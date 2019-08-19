Боровчанин зашел в гости к приятелю, выпил и украл 5 000

19.08.2019 08:30 207

В полицию Боровского района обратился местный житель с заявлением о краже денег, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 18 августа.

Оперативники выяснили, что накануне к потерпевшему заходил приятель.

Гость выпил, а через некоторое время, ничего не сказав, встал и ушел. Позже заявитель обнаружил пропажу 5 000 рублей.

Стражи порядка разыскали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина уже был ранее судим.

Гражданин в краже сознался, раскаялся и пообещал деньги знакомому вернуть.

В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.