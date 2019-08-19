Компанию воров поймали с поличным

19.08.2019 07:50 316

Четверо жителей Малоярославецкого района решили украсть металлические предметы с одной из дач, чтобы сдать их в скупку и выручить деньги на алкоголь.

Товарищам удалось дважды осуществить свой план. А на третий раз хозяева застали преступников с поличным и вызвали полицию.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 17 августа.

В ближайшее время приятели предстанут перед судом.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.