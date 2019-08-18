«ВАЗ» влетел в припаркованный «Соболь»

18.08.2019 10:51 323

В субботу, 17 августа, в 16:40 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе. В деревне Марьино автомобиль «ВАЗ» въехал в припаркованный фургон «Соболь». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек - спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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