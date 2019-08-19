Мужчина связал сожительницу в профилактических целях

19.08.2019 09:32 243

Между 37-летним жителем Малоярославецкого района и его 28-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого девушка повысила голос на мужчину.

Гражданскому мужу такое поведение очень не понравилось, и он связал возлюбленную простыней.

В ходе дальнейшей перепалки гражданин пригрозил молодой женщине убийством, если она не перестанет кричать.

На призывы о помощи пришла соседка, которая развязала девушку. Вместе они вызвали полицию.

Стражам порядка правонарушитель пояснил, что связал девушку только для того, чтобы она замолчала.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 17 августа.

Правонарушителю грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com