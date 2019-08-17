Два автомобиля слетели в кювет после ДТП

17.08.2019 14:06 202

Около 10 утра в субботу, 17 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе. В районе деревни Алёшково столкнулись автомобили «Хендай» и «Шевроле» после чего обе машины вылетели в кювет. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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