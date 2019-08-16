В Архангельской области погиб 55-летний калужанин

16.08.2019 14:44 327

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Архангельской области поступило накануне, 15 августа.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 120» съехал в кювет, после чего машина перевернулась. В аварии погиб 55-летний Михаил Кырчанов, известный калужский архитектор.

Водитель автомобиля и 56-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу. Еще одному пассажиру - 18-летнему жителю Калуги - медпомощь была оказана на месте происшествия, сообщает портал news29.ru.

Известно, что Михаил ехал с друзьями на сплав.

Фото: личная страница Михаила Кырчанова Фейсбук.