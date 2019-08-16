В Тарусском районе машина вылетела в кювет

16.08.2019 15:00 140

В Тарусском районе автомобиль «Мицубиши» съехал в кювет, сообщает пресс-служба регионального МЧС 16 августа. В результате ДТП есть пострадавшие. Им на месте оказывали помощь медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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