В Тарусском районе машина вылетела в кювет

В Тарусском районе автомобиль «Мицубиши» съехал в кювет, сообщает пресс-служба регионального МЧС 16 августа.
В результате ДТП есть пострадавшие. Им на месте оказывали помощь медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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