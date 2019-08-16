В Жукове запускается «Буккросинг по-жуковски»

16.08.2019 14:45 117

В Жуковской центральной библиотеке запускается новый проект «Буккросинг по-жуковски», который будет работать по принципу книговорота, сообщается в группе Подслушано в Жукове.

Книговорот состоит из простейшего действия, основанного на принципе «освобождения» книги: «Прочитал - передай другому».

Книги в хорошем состоянии можно принести в местную библиотеку, там ее поместят на специальную полку.

Фото: pxhere.com.