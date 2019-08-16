Калужанин стал победителем конкурса «Молодые дарования – 2019»

16.08.2019 14:20 171

В Волгоградском музее изобразительных искусств прошел Всероссийский смотр-конкурс «Молодые дарования – 2019».

Участие в конкурсе приняли молодые мастера и художники народных промыслов, преподаватели и студенты специализированных учебных заведений из 35 регионов России, в том числе из Калужской области.

Вадим Востриков удостоен диплома в номинации «За сохранение традиций народного искусства» за игрушку «Лиса с петухом».

Фото: «Боровские известия».