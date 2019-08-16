В Калуге пять дней ищут молодого мужчину

16.08.2019 14:00 299

В Калуге разыскивают 28-летнего Виктора Афанасьева. Мужчина пропал 11 августа, с тех пор информации о его местонахождении нет.

Фотографию молодого мужчины разместили в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Если вы что-либо знаете о том, где может находиться мужчина, сообщите по телефонам 88007005452 или 02.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».