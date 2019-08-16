Не желая расставаться с техникой, мужчина оплатил почти 200 тысяч рублей долга

Житель Калужской области погасил 160 тысяч рублей задолженности по кредиту после того, как судебные приставы арестовали его бытовую технику, сообщает пресс-служба ведомства.
Сначала должника ограничили в праве выезда за пределы страны, а позже решили «навестить» и арестовать электронику и бытовую технику.
После этого мужчина изменил линию поведения: в течение нескольких дней долг был погашен, а арест с имущества бывшего неплательщика снят.
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