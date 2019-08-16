Калужские аграрии вовсю собирают урожай

16.08.2019 11:00 113

Калужские аграрии рассказали о ходе уборки урожая во время видеоконференции.

Зерновые активно убирают в 24 районах региона, самые высокие результаты в хозяйствах Ферзиковского, Хвастовичского, Бабынинского и Медынского. На поля области выходят 209 комбайнов.

Наряду с уборкой зерновых ведется уборка картофеля в шести районах области: Бабынинском, Думиничском, Козельском, Мосальском, Перемышльском, Юхновском.

В семи районах убирают урожай овощей. По словам регионального министра сельского хозяйства, аграрии стараются использовать каждый погожий день.

Фото: pxhere.com.