Двое мужчин ответят за угон авто

16.08.2019 10:20 182

Двое жителей Боровского района предстанут перед судом за кражу, сообщает пресс-служба областного УМВД 16 августа.

Возвращаясь из кафе подшофе, местные жители решили угнать отечественный автомобиль, который к тому же оказался открытым, чтобы сдать на металлолом. Они стали толкать машину, которая покатилась под горку, набирая скорость. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, а горе-угонщики сбежали.

Но соседи хозяина машины успели заприметить парочку и позвонить в полицию.

Какое наказание понесут нарушители, в ближайшее время решит суд.

Фото: УМВД России по Калужской области.