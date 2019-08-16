На Театральной площади покажут «Маленького принца»

16.08.2019 09:25 297

Спектакль по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» покажут на Театральной площади 31 августа, сообщает Управление культуры Калуги. Постановку покажет уличный театр из Москвы «Огненные Люди». Это будет синтез циркового, драматического, акробатического направления в сочетании с лучшими традициями уличного европейского театрального искусства. В арсенале коллектива сложные трюковые номера, новейшие технологии в области спецэффектов и ярких персонажей. Начало спектакля в 12.30. Фото: официальная группа Управления культуры г.Калуги.







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