На Театральной площади покажут «Маленького принца»

Спектакль по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» покажут на Театральной площади 31 августа, сообщает Управление культуры Калуги.
Постановку покажет уличный театр из Москвы «Огненные Люди». Это будет синтез циркового, драматического, акробатического направления в сочетании с лучшими традициями уличного европейского театрального искусства. В арсенале коллектива сложные трюковые номера, новейшие технологии в области спецэффектов и ярких персонажей.
Начало спектакля в 12.30.
Фото: официальная группа Управления культуры г.Калуги.
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