Два новых Центра культурного развития появятся в области

В рамках национального проекта «Культура» на территории Калужской области ведется строительство и капремонт домов культуры.
Новые Центры культурного развития появятся в поселке Ферзиково и селе Стрельна Сухиничского района, сообщила пресс-служба Минкультуры в четверг, 15 августа..
Капитально отремонтируют дома культуры в:
Фото: пресс-служба Минкультуры по Калужской области
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