Два новых Центра культурного развития появятся в области

15.08.2019 19:16 191

В рамках национального проекта «Культура» на территории Калужской области ведется строительство и капремонт домов культуры. Новые Центры культурного развития появятся в поселке Ферзиково и селе Стрельна Сухиничского района, сообщила пресс-служба Минкультуры в четверг, 15 августа.. Капитально отремонтируют дома культуры в: поселке Газопровод Бабынинского района,

деревне Звизжи Дзержинского района,

деревне Картышово Мещовского района,

селе Чипляево Спас-Деменского района,

селе Щелканово Юхновского района. Фото: пресс-служба Минкультуры по Калужской области



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