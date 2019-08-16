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Жители поселка Домашевский щебзавод будут получать очищенную воду

16.08.2019 06:48 0 71
Жители поселка Домашевский щебзавод будут получать очищенную воду

В прошлом году «Водоканал» по поручению Губернатора установил водонапорную башню в поселке Домашевский щебзавод.

В этом году предприятие построило станцию водоочистки, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в четверг, 15 августа.

Сейчас проводятся работы по пуско-наладке.

В ближайшее время жители поселка будут получать очищенную питьевую воду.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».


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