«Семерка» влетела в столб в Турынино

15.08.2019 20:02 234

Около двух часов дня в четверг, 15 августа, спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобиль «ВАЗ-2107» врезался в столб на Советской улице. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада медиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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