Калужане-добровольцы очистят лес от мусора и посадят новые деревья

15.08.2019 17:47 238

В области пройдет Региональный этап Всероссийской акции «Живи, лес», сообщила пресс-служба Правительства в четверг, 15 августа.

Планируется посадить около 170 тысяч деревьев на 23 гектарах лесного фонда и 43 гектарах земель, где деревья были вырублены или погибли.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 2 000 добровольцев.

Кроме того, участники акции с помощью лесников очистят от мусора около 16 гектар леса.

Фото: Pixabay.com