Минтруда отчитался о проведенном ремонте в доме престарелых

15.08.2019 16:29 128

В доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в поселке Новослободск Думинчского района отремонтировали главный вход.

Пандус для колясочников сделали более удобным, площадку выхода уложили плиткой, заменили козырек, а главный вход разделили на открытую и закрытую зоны.

Главная цель ремонта - сделать главный вход удобным и доступным для людей с ограниченными возможностями – достигнута, сообщила пресс-служба Минтруда в четверг, 15 августа.

Фото: пресс-служба Минтруда и соцзащиты по Калужской области.