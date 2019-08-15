Обнинская шахматистка вошла в десятку сильнейших на первенстве Европы

15.08.2019 13:37 229

Накануне в Словакии прошло первенство Европы среди шахматистов от 8 до 18 лет. По результатам всех матчей обнинская спортсменка Анна Афонасьева заняла седьмое место в личных зачетах, сообщила пресс-служба Администрации наукограда в четверг, 15 августа. Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.



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