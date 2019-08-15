Охранники нацпарка учатся управлять беспилотником

15.08.2019 13:30 259

В прошлом году нацпарк «Угра» приобрел за счет средств благотворительного фонда беспилотник для наблюдений за территорией заповедника.

Чтобы эффективнее использовать аппарат, было решено увеличить команду «пилотов», сообщила пресс-служба заказника в среду, 14 августа.

Сотрудники охраны парка отрабатывают навыки управления БПЛА на практике, выкраивая время между патрулированием территорий.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».