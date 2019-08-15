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Туляки своровали металла на 150 тысяч с тарусского карьера

15.08.2019 12:29 0 61
Туляки своровали металла на 150 тысяч с тарусского карьера

Двое 20-летних ранее судимых приятелей-туляков повадились приезжать на карьер в Тарусском районе, откуда воровали металлические изделия.

Подельники успели похитить детали дробильно-сортировочного комплекса и лом черного металла, которые сдали в пункт приема в Тульской области.

Сумма ущерба, причиненная собственнику карьера, оценивается в 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 15 августа.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время молодые люди предстанут перед судом.

Фото: Pixabay.com


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