Женщина увидела незнакомца за рулем семейного авто и обратилась в полицию

15.08.2019 10:10 434

В полицию Кировского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что незнакомец ездит на машине, которая принадлежит ее мужу.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний приятель автовладельца, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 15 августа.

Выяснилось, что молодые люди вместе распивали алкоголь. Когда хозяин иномарки уснул, злоумышленник сел в машину и выехал в город.

Через некоторое время мужчина врезался в припаркованную машину и был задержан сотрудниками ГИБДД.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Угон». Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.