В Обнинске новые съезды будут принимать маломобильные горожане

15.08.2019 07:00 33

В Обнинске продолжаются работы по устройству съездов для маломобильных групп населения в рамках программы «Доступный город».

Как сообщили на очередной планерке в администрации города, в этом году появятся еще 38 разных съездов. Их расположение скорректировали с учетом дворовых территорий и дорожных проездов.



Стоимость работ составляет 300 тысяч рублей. Принимать работу у подрядчика будут сами маломобильные горожане.

Фото: pxhere.com.