В Кирове потушили квартиру

14.08.2019 21:30 161

В Кирове загорелась квартира двухэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального МЧС 14 августа. Пострадавших нет. Чтобы потушить возгорание, на место прибыли 7 спасателей и 2 машин. В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора.



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