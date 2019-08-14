В Кирове потушили квартиру

В Кирове загорелась квартира двухэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба регионального МЧС 14 августа.
Пострадавших нет. Чтобы потушить возгорание, на место прибыли 7 спасателей и 2 машин. В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора.
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