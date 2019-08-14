Кондровчанин сядет на два года за поножовщину

14.08.2019 14:00 168

Дзержинский районный суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В декабре прошлого года мужчина, будучи пьяным, поссорившись с приятелем, ударил его ножом в бедро. Свою вину подсудимый признал, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Фото: pexels.com.



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