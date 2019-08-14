За самовольный захват земли оштрафован предприниматель из Кирова

14.08.2019 14:20 184

Индивидуальный предприниматель в Кирове привлечен к административной ответственности за то, что самовольно занял земельный участок, сообщает областная прокуратура 14 августа.

Прокуратура направила в его адрес представление, однако мужчина его проигнорировал. Теперь ему придется заплатить штраф.

Все нарушения нарушения земельного законодательства индивидуальным предпринимателем устранены.

Фото: pxhere.com.