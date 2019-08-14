Спасатели отправятся на тренировочные поиски туристов

14.08.2019 14:00 144

15 августа в лесу возле Вырки пройдет тренировка с поисково-спасательными отрядами области, сообщает пресс-служба регионального МЧС 14 августа.

По легенде, группа туристов заблудилась в лесу. Ситуация усложняется штормовым предупреждением. Сотовая связь недоступна, пропавшим туристам лишь удается связаться со службой спасения по номеру 112.

В ходе тренировки проверят готовность поисково-спасательных отрядов, отрабатают вопросы оповещения и сбора личного состава, организации взаимодействия при проведении поисково-спасательных работ в лесном массиве. А также спасатели отработают действия, проводимые в ходе поисков: ориентирование на местности, поиск и эвакуацию пострадавших из труднодоступных мест, оказание первой помощи пострадавшим в условиях природной среды.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.