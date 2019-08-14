Стала известна программа празднования Дня города

14.08.2019 12:18 697

Управление культуры Калуги опубликовало афишу празднования Дня города.

Мероприятия стартуют 23 августа, но основные, конечно, пройдут в последнюю субботу месяца- 31 августа.

Старт празднованию 648-го Дня рождения города дадут в полдень на Театральной площади. Также будут работать площадки у кинотеатра «Центральный», у скверов Карпова и Мира, ИКЦ.

Праздничный карнавал, посвященный Году театру, пройдет по улице Кирова от площади Победы с 16 часов. Завершится праздник фейерверком на Старом торге,а перед этим выступит известная группа Iowa.