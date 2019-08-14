Хозяин земель в Износках заплатит 20 тысяч за сорняки

14.08.2019 11:30 244

Региональное Управление Россельхознадзора оштрафовало собственника земельного участка в Износковском районе за то, что его земельный участок сельхозназначения зарос сорняком и кустами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Залесенность на участке составила свыше 30% всей площади участка. Травостой по всей площади участка не окашивался, деревья и кустарники не выкорчевывались.

Хозяину земли придется заплатить 20 тысяч рублей и избавиться от сорняков.

Фото: pxhere.com.