Закладчики наркотиков пойманы с поличным

14.08.2019 11:06 303

В Калуге задержаны два «закладчика», которые сбыли наркотическое средство «мефедрон», сообщает пресс-служба регионального УМВД 14 августа. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Сейчас два 25-летних наркодилера проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Фото: УМВД России по Калужской области.



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