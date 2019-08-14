В регионе высадят 75 тысяч саженцев

14.08.2019 10:15 252

Около 75 тысяч саженцев высадят во время проведения патриотической акции «Посади свое дерево Победы», которая будет проходить в рамках проведения V Международного экологического форума «Экопросвещение» в регионе.

Одно из значимых мероприятий, которое будет приурочено к Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, - посадка аллеи , которая состоится 17 сентября 2019 года в Куйбышевском районе недалеко от мемориала «Безымянная высота». На площади в один гектар будут посажены саженцы трехлетней сосны.

Фото: pxhere.com.