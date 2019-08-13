Прокуратура нагрянула с проверкой в село после статьи в газете

13.08.2019 18:59 348

В газете «Мосальский район» вышла статья, в которой сообщалось что колодезная вода в селе Ленское грязная и с мусором.

Сотрудники ведомства вместе со специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» выехали на место для проведения проверки.

Было установлено, что питьевая вода не соответствует нормам и несет угрозу здоровью жителей, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 13 августа.

В результате, сельскую администрацию обязали устранить выявленное нарушение.

Фото: Pixabay.com