«Битва поваров» состоится в Боровске

14.08.2019 07:17 331

24 августа, в субботу, по случаю Дня города состоится первый гастрономический фестиваль «Боровск. Со вкусом!», сообщило издание «Боровские известия».

В мероприятии примут участие лучшие шеф-повара.

Мастера кулирного искусства будут состязаться в приготовлении блюд из продуктов, которые есть в холодильнике любого жителя.

Площадка, где будет происходить «Битва поваров», будет развернута на улице Ленина в районе дома № 11.

Фото: интернет-издание «Боровские известия».