Сотрудник спортшколы оплатил другу инвентарь из денег учреждения

13.08.2019 17:12 270

Прокуратура Спас-Деменска выявила, что сотрудник детской спортивной школы города оплатил спорттовары для своего знакомого из бюджетных денег учреждения. Всего было потрачено 7 900 рублей. В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 13 августа. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей