Мужчина угнал машину у приятеля, который пустил его пожить

48-летний житель Дзержинского района пустил пожить в дом своего знакомого, недавно вышедшего из тюрьмы.
Приятель заметил на территории домовладения автомобиль собственника и решил им воспользоваться.
Въехав в Калугу, угонщик не смог справиться с управлением и врезался в припаркованную машину.
Стражи порядка задержали правонарушителя.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщила пресс-служба МВД во вторник, 13 августа.
Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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