Мужчина угнал машину у приятеля, который пустил его пожить

13.08.2019 13:52 157

48-летний житель Дзержинского района пустил пожить в дом своего знакомого, недавно вышедшего из тюрьмы.

Приятель заметил на территории домовладения автомобиль собственника и решил им воспользоваться.

Въехав в Калугу, угонщик не смог справиться с управлением и врезался в припаркованную машину.

Стражи порядка задержали правонарушителя.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщила пресс-служба МВД во вторник, 13 августа.

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com