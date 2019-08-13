Калужанка перевела мошенникам 350 тысяч

13.08.2019 13:18 313

Калужанка получила смс, что она стала победительницей лотереи и ей полагается крупный выигрыш.

Женщина списалась с организаторами, которые сообщили, что для получения приза необходимо оплатить комиссию – около 350 тысяч.

Обрадованная гражданка перевела указанную сумму на предоставленный номер счета и стала ждать зачисления.

Однако обещанные деньги так и не поступили, а представители организации перестали выходить на связь.

Осознав, что ее обманули, дама обратилась в полицию.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД во вторник, 13 августа.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области